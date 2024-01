Ferrara | furto da 40mila euro in gioielleria col finto pancione | coppia distrae negoziante | complice ruba nel retro - VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un, unadi complici: così nel luglio del 2023 sono statiti oggetti preziosi perin unadi. La Polizia di Stato ha arrestato 3 persone per il, mentre contro la quarta non sono state emesse misure.dain gioiel

Si è finta incinta e si è presentata con un uomo in una gioielliera. Così sono entrati in un negozio due ladri che sono riusciti a portarsi via ... (open.online)

Tre persone sono finite in carcere acon l'accusa di aver commesso unin una gioielleria del centro con un bottino da circa 40mila euro, a luglio scorso. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip ...presso il Tribunale dinei confronti di tre persone, tutte gravate da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, gravemente indiziate di un ingenteperpetrato, nel ...La Polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara nei confronti di tre persone, tutte gravate ...Milano, 11 gen. (askanews) - Un finto pancione, una coppia di complici: così nel luglio del 2023 sono stati rubati oggetti preziosi per 40mila euro in una gioielleria di Ferrara. La Polizia di Stato ...