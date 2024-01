Fenerbahce | ufficiale | Bonucci in Turchia fino a giugno

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Leonardoè un nuovo difensore del. Dopo l’affare saltato con la Roma, l’ex Union Berlin riparte dalla, dove proverà a conquistare un posto in nazionale per i prossimi Europei del 2024.vestirà la maglia delalla fine della stagione in corso. “Benvenuto nella nostra famiglia; Ti auguriamo successo con il Fenerbahçe”, si legge nella breve nota del club. “Alla cerimonia della firma tenutasi all’Ülker Stadium Fenerbahçe ?ükrü Saraco?lu erano presenti anche il nostro Presidente Ali Y. Koç, il nostro Segretario Generale Burak Ça?lan K?z?lhan, i nostri membri del Consiglio Simla Türker Bayaz?t, Selahattin Baki, il nostro Direttore Sportivo Mario Branco e il nostro Vice Direttore Sportivo Okan Özkan”, recita il comunicato. SportFace.

