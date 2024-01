Femminicidio | uccide a coltellate la compagna e si impicca

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024lae poi si toglie la vita. È successo nel Comune di Valfloriana, in Trentino. Ester Palmieri, 38 anni, è morta dissanguata a causa delleinferte dal marito, Igor Moser, 46 anni. Dopo l’omicidio, Moser si è suicidatondosi. Il corpo dell’uomo è stato poi rinvenuto nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia aveva tre bambini in età compresa tra i cinque e i dieci anni. Uno zio è andato a prendere i nipoti a scuola. A quanto si apprende da fonti investigative, il delitto si sarebbe verificato in tarda mattinata, ma gli accertamenti sono in corso.

