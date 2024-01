Femminicidio in Trentino | uccide la compagna e poi si suicida | la coppia aveva tre figli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Avrebbe ucciso la37enne, in un’abitazione a Valfloriana (in), poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi. È questa la prima ricostruzione delavvenuto intorno alle 15.30 di giovedì. Il corpo dell’uomo è stato poi rinvenuto nel Comune di Molina di Fiemme. Latre bambini in età compresa tra i cinque e i dieci anni. Secondo quanto trapela l’uomo non avrebbe accettato la separazione e, al culmine dell’ennesimo litigio, avrebbe ucciso la. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cavalese e della pm di turno Maria Colpani che sta coordinando le indagini per escludere responsabilità di terzi. I bambini sono stati affidati temporaneamente allo zio. L’omicidio-suicidio ha sconvolto il piccolo comune di ...