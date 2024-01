Femminicidio in Trentino | uccide la compagna di 37 anni a coltellate e poi si impicca Avevano 3 figli

(Di giovedì 11 gennaio 2024)lae poi si suicida. È successo nel Comune di Valfloriana, in. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, Igor Mosè di 45, ha ucciso la propria, di 37, in un’abitazione a Valfloriana, per poirsi. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in un capanno nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia aveva tre bambini in età compresa tra i cinque e i 9che ora si trovano con lo zio, vicesindaco del borgo, che era andato a prenderli a scuola., un altrolae siLa povera vittima vittima, Ester Palmieri, è morta dissanguata a causa delle ferite ricevute probabilmente da un coltello. Il ...

