Femminicidio Giulia Cecchettin | le analisi sull’auto e le possibili aggravanti per Turetta

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 11 gennaio 2024) I Ris di Parma hanno condotto ledel 22enne Filippo, che l’11 novembre 2023 ha ucciso l’ex fidanzata, 22 anni, prima di fuggire in Germania. Come riporta il Gazzettino, i Ris di Parma hanno trovato molto sangue nell’auto di, una Fiat Punto nera. Le tracce di sangue, in particolare, si concentrano sul sedile posteriore dell’auto. Rimane, però, da chiarire l’esatta dinamica del. Filippo, infatti, potrebbe aver aggreditoprima di trasportarla in macchina ferita e sanguinante, oppure averla uccisa proprio su quel sedile posteriore. Il 22enne potrebbe anche averla caricata in auto già morta, prima di fuggire verso nord. L’ipotesi più accreditata per i ...