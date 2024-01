Femminicidi | i nomi e le storie delle donne uccise da inizio 2024

“Se domani non rispondo alle tue chiamate, mamma. Se non ti dico che non torno per cena. Se domani , il taxi non appare. Forse sono avvolta nelle ... (ilfattoquotidiano)

2 GENNAIO, SANT'ORESTE (ROMA) Il primo caso di femminicidio del 2024 è quello della 71enne Rosa D'Ascenzo, uccisa dal marito 73enne il quale ha simulato una caduta dalle scale dopo un malore. In ...Il 2024 vedrà nascere una lista difemminili che si occupano di questa tecnologia diventata ... Lavoro : come iè stato un tema molto presente in webinar e convegni. Spesso in ...Uccise perché alla ricerca della libertà da un rapporto violento e possessivo che di amore non ha nulla. Di seguito i nomi e le storie delle donne che hanno perso la vita quest'anno, vittime di ...Redatto da Annamaria Vicini di Futuranetwork.eu – AsviS – 11 01 2024 Inizio d’anno, tempo di bilanci e di buoni propositi per il futuro. Treccani ha eletto “femminicidio” parola dell’anno 2023. La spe ...