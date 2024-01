Feltri | “In 55 anni di matrimonio non ho mai tradito mia moglie | ho diversificato”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 Personaggio controverso e divisivo, Vittorioha compiuto 80e li ha festeggiati con un’intervista al Corriere della Sera. Dai tweet contro i migranti a quelli contro gli alluvionati dell’Emilia Romagna,ha sempre suscitato polemiche con le sue dichiarazioni molto forti e al limite della provocazione. A tal propositoha raccontato a il Corriere della Sera: “Bisognerebbe sempre diffidare di chi scrive per piacere a tutti”. Ha poi ammesso che a lui piace provocare: “Provoco. Quelli abboccano e io mi diverto”, per poi definirsi un ateo convinto: “Non credo, l’aldilà non esiste. Finisci due metri sotto terra e buonanotte”. L’opinionista in quest’intervista però non ha sollevato particolari polemiche, anzi ha voluto rivelare un suo lato meno conosciuto, quello ...

