Fedez attacca Myrta Merlino sui social | «Vieni sotto casa mia | l’unica cosa che puoi trovare è…»

(Di giovedì 11 gennaio 2024)non ci sta alle parole dicontro «le priorità dell’informazione italiana» e difende il ruolo dei giornalisti a Pomeriggio Cinque dopo il caso del pandoro Balocco che ha visto coinvolta Chiara Ferragni. «Lo voglio dire a, con tutto il rispetto enorme che porto per lui, che quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo, i mass media sono nella buona e nella cattiva sorte – halineato-. Quindi oggi sì, devo dirti la verità, è una notizia che Chiara Ferragni sia stata indagata per truffa aggravata, una grande notizia perché Chiara Ferragni è una potenza sia dal punto di vista delle opinioni che dal punto di vista del budget, visto che parliamo di un impero da ...

... l'accusa formale dalla procura, il Codacons che siai polpacci e non molla la presa; e poi ... Così anon resta che attaccarsi al cellulare e tentare di prendere in giro Myrta Merlino , ...: "Io e Chiara famosi con i mass media È una cazzata" Poco dopo, in un'altra storyMyrta Merlino rispondendo in maniera più diretta a quanto scritto su X e ribadito anche a ...Il rapper e l’imprenditrice pare stiano affrontando il forte clamore mediatico con due strategie molto diverse: lei resta in silenzio, lui spara a zero.Da Pomeriggio 5 un consiglio di Myrta Merlino a Fedez dopo il botta e risposta e poi anche le parole di Cecchi Paone. Fedez intanto ha deciso di non rispondere e ha smesso di pubblicare su instagram, ...