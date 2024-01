Federica Brignone alla vigilia di Altenmarkt | “In prova nulla di speciale | ho pensato solo a far correre gli sci”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Super Italia nella primacronometrata di discesa in quel di-Zauchensee. Tripletta azzurra conaddirittura al comando davanti a Nicol Delago e Sofia Goggia. Per l’azzurra c’è un’opportunità importante questo weekend: continuare a sognare in chiave Coppa del Mondo vista l’assenza di Mikaela Shiffrin causa influenza. Le parole diFISI: “La pista è molto bella, c’è una neve invernale, facile da sciare. Non penso di aver fattodi, mi sono concentrata nel fargli sci e mi è venuto tutto bene e mi sono divertita: spero di continuare così”. Il commento di Delago: “E’ una pista che mi è sempre piaciuta e sono soddisfatta delle sensazioni che ho ...