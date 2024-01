Fantastic Four | riprese rinviate | Pedro Pascal costretto a lasciare il cast di Weapons

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L'attore è statoildel film per tenersi libero in vista delledel film Marvel. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Jeff Sneider, ledidei Marvel Studios sarebbero state posticipate al terzo quadrimestre del 2024, costringendo l'attoread abbandonare ildi. Scelto per interpretare Reed Richards nel nuovo reboot dei Marvel Studios sul team di supereroi,avrebbe dovuto raggiungere ildi, film di Zach Cregger (Barbarian), ma a causa del rinvio dellediha dovuto rinunciare ...

Mads Mikkelsen , Jason Clarke e Ralph Fiennes nella girandola dei papabili per il ruolo di Doctor Doom, villain del reboot di Fantastic Four . Non si ... (movieplayer)

Secondo quanto riferito, la star dell'hit Netflix La regina degli scacchi sarebbe entrata nel mirino di Marvel per un ruolo da villain in Fantastic ... (movieplayer)

I Marvel Studios starebbero pensando ad Anya Taylor-Joy per un ruolo da villain in Fantastic Four , il film diretto da Matt Shakman, dedicato alla ... (cinemaserietv)

Jodie Comer risponde ai rumor che la vorrebbero come Sue Storm nel cast del reboot di Fantastic Four . Jodie Comer è da sempre oggetto dei cast ing dei ... (movieplayer)

Secondo quanto riportato da Jeff Sneyder attraverso la sua mailing list, le riprese di, l'atteso reboot Marvel Studios sul gruppo di eroi Marvel, sarebbero state rinviate al terzo trimestre del 2024. L'indiscrezione viene evidenziata in una notizia riguardante l'attore ...: ecco come apparirebbe Pedro Pascal nei panni di Reed Richards Durante la serata, Pascal ha ricreato il suo meme quando Kieran Culkin si è rivolto a lui ironicamente per averlo battuto ...Secondo quanto riportato da Jeff Sneyder attraverso la sua mailing list, le riprese di Fantastic Four, l’atteso reboot Marvel Studios sul gruppo di eroi Marvel, sarebbero state rinviate al terzo ...