Faccende Complicate per Valerio Lundini

(Di giovedì 11 gennaio 2024)Un viaggio in giro per l’Italia per intervistare personaggi comuni e raccontare storie che riguardano tutti molto da vicino. “”, da venerdì 12 gennaio i primi tre episodi su RaiPlay – e gli altri dal 19 e dal 26 gennaio – segna il ritorno di. Il comico e conduttore romano sarà alla guida di una serie di inchieste sui lati più assurdi della realtà che ci circonda. Dieci puntate in giro per l’Italia in città come Torino, Napoli, Milano e in piccoli centri di provincia, doveè testimone delle “” che coinvolgono gli italiani da nord a sud, ma anche al di fuori dei confini nazionali. Tra il nonsense e il surreale,spazia – indagando a ...

