Fabrizio Corona è tornato single? Il post sibillino di Sara Barbieri

Fabrizio Corona , il messaggio della (ex?) fidanzata fa scattare il gossip. Negli ultimi mesi, oltre a finire di pagare il suo debito con la ... (caffeinamagazine)

“La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno. Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo” : parla la (ex?) fidanzata di Fabrizio Corona

“Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa, come la mia persona e non mi vergogno di dirlo, perché ... (ilfattoquotidiano)