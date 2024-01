Fa irruzione nel reparto e minaccia le infermiere | “Prendo la pistola e sparo” Shock all’ospedale di Avellino

"Si avvisa la gentile clientela che c'è un collasso ecosociale in corso", "L'offerta per rimanere entro gli 1,5 gradi é limitata, affrettatevi", ... (iltempo)

È Caos in Ecuador , dove un gruppo di uomini incappucciati e armati ha fatto irruzione in uno studio della tv pubblica mentre era in corso la ... (open.online)

L'esercito e la polizia dell'Ecuador hannofrattempo arrestato 329 membri di bande criminali e ...la custodia cautelare per reati di terrorismo per undici dei 13 sospetti arrestati per l'...di un gruppo armato in uno studio televisivo a Guayaquil. Gli Usa "estremamente ... L'Ecuador si trova immersocaos, prigioniero di una sorta di guerra interna che segue di pochi mesi l'...“Prendo la pistola e vi sparo”. Paura all’ospedale Moscati di Avellino, dove un uomo ha minacciato di morte due infermiere e un operatore sociosanitario. Secondo riportato da Il Mattino, attorno alle ...Il presidente dell’Ecuador ha dichiarato mercoledì lo stato di guerra contro i cartelli della droga dopo tre giorni di violenza durante i quali le bande si sono scontrate con le forze armate del paese ...