Ex Ilva | Urso | “Urge intervento drastico”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) –un. Ne è convinto il ministro delle Imprese, Adolfo, che – nel corso della sua informativa al Parlamento sulla grave crisi dell’ex gruppo– ha detto: “Noi vogliamo invertire rotta cambiando equipaggio e delineando in piano siderurgico nazionale sulla base di 4 poli per una progressiva modernizzazione degli impianti esistenti”. “Noi ci crediamo e ci impegniamo a ricostruirla competitiva sulla tecnologia green. L’impianto è in una situazione di grave crisi: nel 2023 la produzione si attesterà a meno di 3 mln di tonnellate, come nel 2022, ben sotto l’obiettivo minimo che avrebbe dovuto essere di 4 mln, per poi risalire nel 2024 a 5 mlilioni di tonnellate. Nulla di quanto programmato e concordato è stato realizzato; nessuno degli impegni presi è stato ...

È il pensiero del ministro delle Imprese e il Made in Italy Adolfo, che in una informativa in Senato ha riferito sulla situazione di stallo creatasi attorno alle acciaierie di Taranto ex. ...Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, nel corso di una informativa al Senato sull'exdi Taranto. "Gli impianti siderurgici dell'exhanno segnato in oltre ...Acciaierie d'Italia, è il giorno del tavolo del governo con i sindacati: incontro stasera alle 19:00. Intanto il ministro Urso, in Senato: ...Roma, 11 gen - “Il ministro Urso - attacca in aula il capogruppo Pd, Francesco Boccia - oggi è ricaduto in una serie di omissioni, le stesse di sempre, da un anno a questa parte. Lo dico perché noi si ...