Ex Ilva | Urso | “Mittal non ha rispettato alcun accordo Investimento | secondo i più | per evitare un concorrente di mercato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Gli impianti siderurgici dell’exdi Taranto, con i suoi stabilimenti anche in Liguria, hanno segnato in oltre 60 anni la storia” e “l’impianto è in una situazione di grave crisi: nel 2023 la produzione si attesterà a meno di 3 milioni di tonnellate, come nel 2022, ben sotto l’obiettivo minimo che avrebbe dovuto essere nel 2023 di 4 milioni, per poi quest’anno risalire a 5 milioni. Nulla di quello che era stato programmato è stato realizzato. Nessuno degli impegni presi è stato mantenuto in merito ai livelli occupazionali e al rilancio industriale”. Così il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfosull’exin aula al Senato in una informativa su Acciaierie d’Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.