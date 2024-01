Ex Ilva | Urso accusa il governo Conte 2 | “Firmò patti leonini con Mittal | poteri sbilanciati in favore del socio privato anche se in minoranza”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “Nessuno che abbia cura dell’interesse nazionale avrebbe mai sottoscritto quel tipo di accordo. Nessuno che abbia conoscenze delle dinamiche industriali avrebbe accettato mai quelle condizioni”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfonella sua informativa al Senato sull’ex, ricordando che “Di fronte alla minaccia di abbandonare il sito e in assenza di alternative, nel marzo 2020 il2, ministro Patuanelli, avvia una nuova trattativa con gli investitori franco-indiani da cui nascerà Acciaierie d’Italia con l’ingresso di Invitalia al 38% e con la sigla diparasociali fortementedel soggettoche definireè un eufemismo”. Stando ...

Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, in un'informativa al Senato sulla situazione dell'ex Ilva. Occorre definire finalmente una politica industriale duratura. Urso ha quindi riferito che il Governo ha quindi "dato mandato ad Invitalia e al suo team di legali di esplorare ogni possibile conseguente soluzione". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nella informativa in Senato sulla ex-Ilva ha riferito che nel 2023 "la produzione si attestera' a meno di 3 milioni di tonnellate".