Ex Ilva Spera Ugl Metalmeccanici | “Fuori ArcelorMittal | ora scongiurare una bomba sociale | il territorio Italiano è stremato”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ugl:”Bisogna attendere qualche giorno per capire quale sarà il futuro del più grande siderurgico d’Europa” “Il Governo fa bene a non accettare le condizioni poste dai vertici di, ora c’è bisogno ancora di qualche giorno per capire quale sarà il futuro del più grande polo siderurgico d’

“Nuovo incontro e nuova partita in orbita ex Ilva , dove oggi, venerdì 29 dicembre, ci siamo confrontati ancora una volta sindacati e Governo . Dal ... (ilgiornaleditalia)

...governo starebbe valutando la possibilità di un 'divorzio consensuale' con ArcelorMittal su ex... Uilm - Uil Rocco Palombella , Usb Sasha Colautti e Ugl metalmeccanici Giovanni Antonio. ...... il tavolo di confronto tra il Governo e le confederazioni sindacali sull'exdi Taranto. Per ... Roberto Benaglia, Uilm - Uil Rocco Palombella e Ugl metalmeccanici Giovanni Antonioe il ...AGI - Il governo starebbe valutando la possibilità di un 'divorzio consensuale' con ArcelorMittal su ex Ilva per evitare un lungo contenzioso ... Usb Sasha Colautti e Ugl metalmeccanici Giovanni ...“Ottimo punto di partenza il rifiuto del governo di accettare le condizioni, peraltro insensate, poste dai vertici di ...