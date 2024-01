Ex Ilva | P Chigi | ' lavoro serrato per confronto con Mittal | obiettivo continuità produttiva'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Si sta lavorando in modoper definire ilcon Arcelore procedere alacremente per individuare il percorso sul futuro dello stabilimento all'interno di un quadro chiaro e definito che ha come primoladell'azienda". E' quanto ha riferito la delegazione governativa nell'incontro di oggi con le organizzazioni sindacali sull'exdi Taranto, spiega in una nota Palazzo. "Nel corso dell'incontro il governo ha informato i sindacati in merito all'esito della trattativa di lunedì scorso 8 gennaio con il socio di maggioranza Arcelor. La delegazione governativa ha riferito che I sindacati sono stati nuovamente convocati giovedì prossimo 18 gennaio ...

Faccia feroce dei sindacati sul dossier ex Ilva. Fim Fiom Uilm si rifiutano di lasciare la Sala Verde di Palazzo Chigi fino a che “il governo non ... (secoloditalia)

Faccia feroce dei sindacati sul dossier ex Ilva. Fim Fiom Uilm si rifiutano di lasciare la Sala Verde di Palazzo Chigi fino a che “il governo non ... (secoloditalia)

20.45- Mittal,cerca intesa divorzio Il governo sul dossier dell'exè al lavoro per arrivare a un divorzio consensuale con Arcelor - Mittal per evitare un contenzioso legale. Lo hanno detto,...Lo hanno detto,secondo fonti sindacali, gli esponenti di governo al tavolo di confronto sull'exa Palazzo. In particolare in queste ore sono al lavoro i legali dei due soci con l'...Tempo fino a mercoledì. L'informativa al Senato del ministro delle Imprese e del Made in Italy. Urso: «Cambiare rotta ed equipaggio» ...Quindi adesso sarebbe il caso che tutte le forze politiche ridessero dignità a questo Paese attraverso la vicenda dell’Ilva confermando che senza l’industria siderurgica non è più un paese industriale ...