Ex Ilva | oggi il confronto governo-sindacati Situazione

Roma, 8 gen (Adnkronos) - “Mittal non ha mai creduto nel suo investimento in Ilva . Lo abbiamo sempre detto, anche in Parlamento. Si è scelta la ... (liberoquotidiano)

L'impianto dell'di Taranto è un classico esempio di cattedrale del deserto, nata alla fine degli Anni 50 per ... che si trascina da 60 anni causata dalla politica e a cui la politica è...Ciò che sta accadendo all'exAcciaierie di Italia , è frutto dell'arroganza del pubblico, che di fatto "ha provocato un grande gruppo multinazionale, spingendolo a reagire e a decidere di andarsene". Riccardo Gallo, ...L’appuntamento è previsto per oggi a Palazzo Chigi, quando il governo incontrerà i sindacati per fare il punto sulla vertenza Ilva a due giorni dal vertice con Arcelor Mittal che si è chiuso con un nu ...Nazionalizzarla sì, ma a che prezzo E per quanto tempo L’Ilva è ad un bivio ricolmo di incertezze, l’ennesimo della sua storia recente. Il matrimonio con il colosso indiano dell’acciaio ...