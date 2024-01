Ex Ilva | in corso confronto governo-sindacati Esecutivo lavora a ‘divorzio consensuale’

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Inl’incontro trasul futuro dell’ex gruppo. Per l’oltre al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano siedono i ministri Urso, Calderone, Fitto e Giorgetti in collegamento. Per ii leader di Fim, Fiom, Uilm, Uglm e Usb. Ilstarebbendo ad una ipotesi “di divorzio consensuale”. Questa, secondo fonti presenti all’incontro la strada che il l’vorrebbe sperimentare almeno “fino al prossimo mercoledì”. “Non ci sarà nessun passo indietro – ha assicurato a quanto si apprende il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano ai-. Da oggi a mercoledì è il tempo necessario a definire il divorzio. Mittal comunque è ...