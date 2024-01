Ex Ilva | i sindacati incontrano il governo | “ArcelorMittal non ci sarà più | indietro non si torna Vogliamo essere testimoni di un divorzio”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “non cipiù,non si”. Al termine dell’ennesimo vertice a Palazzo Chigi con ilsulla vertenza ex, iFiom-Fim-Uilm, rivendicano quanto richiesto da mesi, ovvero la discontinuità con il socio privato. “Abbiamo acquisito un risultato non scontato,di un, cercato da noi e dai lavoratori. Dobbiamo ancora attendere tre giorni, ma ilsia vigile per verificare che non vengano prese decisioni che vanno contro lavoratori e stabilimenti”, rivendica Rocco Palombella, segretario Uilm alla fine del vertice. “Siamo a un passo dal fatto che ilsi assuma le sue responsabilità. ...

sono stati riconvocati per giovedì prossimo. È questa la linea enunciata dal Governo che l'11 gennaio, in serata, ha ricevuto iFim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl per un punto di ......- Il governo starebbe valutando la possibilità di un 'divorzio consensuale' con ArcelorMittal su exper evitare un lungo contenzioso legale. È quanto filtra dall'incontro tra governo e...Home Adn Kronos Ex Ilva, governo: “Lavoro serrato con Mittal, obiettivo continuità produttiva”. Sindacati soddisfatti: “Pronti alla sfida” ...Il governo ha incontrato i sindacati a Palazzo Chigi per informarli sulle trattative in corso con ArcelorMittal in merito all’ex Ilva di Taranto ...