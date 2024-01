Ex Ilva | Governo punta a divorzio con Arcelor Mittal

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Illavora alla possibilità di un ‘consensuale’ daper provare a dare un futuro all’ ex. L’ipotesi ha preso forma nel corso del vertice che si è tenuto in serata a Palazzo Chigi tra ile le parti sociali. Si starebbe studiando lo scenario di una soluzione negoziale che eviti un probabile lungo contenzioso legale. I legali sono al lavoro, esecutivo e parti sociali torneranno a incontrarsi mercoledì 18 gennaio per riferire l’esito delle trattative in corso. Ilsottolinea che il suo primo obiettivo è “la continuità produttiva dell’azienda”. Il colosso indiano ferma il 62% di Acciaierie d’Italia, il più grande polo siderurgico nazionale, mentre la partecipazione pubblica al momento è al 38% tramite Invitalia. L’azienda da ...

Ilera rappresentato dal sottosegretario alla presidenza, Mantovano, con i ministri Urso (Imprese), Fitto (Affari europei, Sud, Coesione e Pnrr), Calderone (Lavoro) mentre il titolare dell'...Economia, una buonuscita per Mittal. Iltratta con gli indiani Vittorio Malagutti Indiani in difesa È improbabile che Mittal accetti di farsi espropriare dei propri diritti sul gruppo ...Secondo alcune fonti sindacali, nell'incontro di questa sera il governo ha detto che le condizioni poste da Arcelor Mittal per rimanere in Acciaierie d’Italia sono inaccettabili e impercorribili. I le ...“ArcelorMittal non ci sarà più, indietro non si torna”. Al termine dell’ennesimo vertice a Palazzo Chigi con il governo sulla vertenza ex Ilva, i sindacati Fiom-Fim-Uilm, rivendicano quanto richiesto ...