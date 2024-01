Ex Ilva | governo | nessun passo indietro | Mittal e' fuori**

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - “ Non ci sarà. Da oggi a mercoledì e' il tempo necessario a definire il divorzio.comunque è fuori". Così a quanto si apprende da fonti presenti all'incontro il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano risponde ai sindacati prima di una breve pausa nel confronto trae sindacati sul futuro dell'ex. L'incontro, a quanto si apprende, è stato sospeso per alcuni minuti per dare modo ai ministri di riunirsi in ristretta. I sindacati infatti avevano chiesto delucidazioni su un eventuale fallimento dell'ipotesi di “divorzio consensuale” che ilintende sperimentare. Il confronto e' ora ripreso.

Con Arcelor Mittal si potrebbe trovare la strada di un 'divorzio consensuale'. E' l'ipotesi su cui lavora il governo in questi giorni, secondo fonti presenti all'incontro con i sindacati sull'. Intanto, e' probabile la convocazione di un nuovo incontro con i rappresentanti dei lavoratori per giovedi' prossimo. Roma, 11 gen. " La nazionalizzazione dell''ha un senso se si ha un progetto industriale per il futuro. L'acciaio di Stato sappiamo già quanto ci è costato negli anni passati, quanto è costato ai contribuenti italiani. Non credo che ...Quindi adesso sarebbe il caso che tutte le forze politiche ridessero dignità a questo Paese attraverso la vicenda dell'Ilva confermando che senza l'industria siderurgica non è più un paese industriale ...