Ex ilva | governo lavora a divorzio Mittal | continuità aziendale e rilancio industriale gruppo**

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - “Non ci sono più le condizioni per condividere la fiducia e le prospettiva per impegni reciproci con. L'incontro dell'8 gennaio scorso ha chiarito definitivamente che non è possibile proseguire nella gestione di Acciaierie d'Italia assieme a”. Così ilavrebbe rassicurato i sindacati nel corso dell'incontro di stasera, secondo quando riporta il leader Fim Roberto Benaglia al termine. A questo punto e in queste ore, ha spiegato ancora il, i tecnici di Invitalia estannondo su tre focus: ilconsensuale che non “è scontato” ma "e' importante per ridurre i pericoli di contenzioso legale nel futuro". Laproduttiva che deve essere ...

Roma, 9 gen.(Adnkronos) - “ArcelorMittal ha investito a oggi in Adi un capitale per 1.87 0 milioni di euro in equity oltre a più di 200 milioni di ... (liberoquotidiano)

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - ArcelorMittal "è favorevole all' acquisizione degli impianti da Ilva in A.S., che era originariamente prevista per maggio ... (liberoquotidiano)

Il governo Meloni, sul dossier dell', è al lavoro per arrivare a un accordo per un divorzio consensuale con ArcelorMittal ed evitare un lungo contenzioso legale. È quanto è emerso dopo l'incontro tra esecutivo e sindacati che si ...L'Italia sta perdendo capacità industriale in settori strategici fondamentali, come dimostra il fallimento dell'accordo con ArcelorMittal per la ricapitalizzazione dell'di Taranto, la più ...Sull‘ex Ilva il governo è al lavoro per arrivare ad un accordo per un “divorzio consensuale” con ArcelorMittal ed evitare un lungo contenzioso legale. Lo hanno detto gli esponenti di governo al tavolo ...Accordo tra governo e sindacati, "Divorzio voluto, lavoratori testimoni". Nuovo incontro operativo entro una settimana ...