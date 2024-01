Ex Ilva | Bonomi | nazionalizzazione solo come soluzione ponte

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (askanews) – Ladell’ex“ha un senso se si ha un progetto industriale per il futuro. L’acciaio di Stato sappiamo già quanto ci è costato negli anni passati, quanto è costato ai contribuenti italiani. Non credo che sia quella la strada finale”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, a Rainews 24 aggiunendo che “se è unper unafutura industriale ha un senso. Se invece èper risolvere il problema elettorale del territorio allora questo non va bene”.ha poi sottolineato che “per poter trovare unabisogna conoscere tutti i termini della vicenda. Ad oggi sui patti parasociali firmati all’epoca dal Governo Conte con gli investitori indiani non abbiamo conoscenza ...