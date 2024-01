Eurovision 2024 | artisti finlandesi chiedono messa al bando di Israele da kermesse

... parla il sindaco Biancheri: "Città sold out, palco Ariston ultimato" Per fare il festival ci vuole orecchio - Ascolta Sanremo, Malgioglio: "Tifo Angelina Mango, la vedo già all'. ...L'Ebu subito dopo ha vietato alla Russia di partecipare all'. Vilén ha però specificato che la situazione in Israele e Gaza 'non è proprio la stessa'. 'Per quanto raccapricciante sia, non è ...Più di 1.400 professionisti dell'industria musicale finlandese hanno firmato una petizione che chiede la messa al bando di Israele dall'Eurovision, accusando il Paese di presunti "crimini di guerra" a ...Più di 1.400 professionisti dell'industria musicale hanno firmato una petizione per presunti 'crimini di guerra' a Gaza ...