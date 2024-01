Eurovision | 1400 artisti e professionisti finlandesi chiedono la messa al bando di Israele

L'Ebu subito dopo ha vietato alla Russia di partecipare all'. Vilén ha però specificato che la situazione in Israele e Gaza "non è proprio la stessa". "Per quanto raccapricciante sia, non ...L'Ebu subito dopo ha vietato alla Russia di partecipare all'. Vilén ha però specificato che la situazione in Israele e Gaza "non è proprio la stessa". "Per quanto raccapricciante sia, non ...Più di 1.400 professionisti dell'industria musicale finlandese hanno firmato una petizione che chiede la messa al bando di Israele dall'Eurovision per «crimini di guerra» a Gaza.