Europei pallanuoto donne | l' Italia si arrende | in finale ci va l' Olanda Adesso la Grecia per il pass olimpico

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un Setterosa intenso e quasi perfetto non basta contro le campionesse del mondo dell’che, trascinate dal pubblico della strapiena «Pieter Van den Hoogeband» di Eindhoven, si impongono 7-6 e accedono allaper l’oro. L’affronterà sabato labattuta 13-5 dalla Spagna nell’altra semi, in unaper il terzo che varrà il doppio: in palio, infatti, oltre al...

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Grecia , finale per il bronzo degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento ad ... (sportface)

Inizia il conto alla rovescia per Spagna-Olanda , finale per l’oro degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento ad Eindhoven ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 C’è chiaramente grande amarezza, ma non c’è tempo per i rimpianti. C’è una qualificazione olimpica ... (oasport)

Il Setterosa sciupa la prima chance per conquistare il pass olimpico. L'Olanda riesce a spuntarla 7 - 6 ad Eindhoven nel fortino casalingo: finale europea raggiunta, l'avversario sarà la Spagna. Le ...Al Setterosa non bastano una prestazione difensiva superba e le parate di Caterina Banchelli per battere l' Olanda nella semifinale deglididavanti al pubblico di casa, ad Eindhoven , e centrare così in un colpo solo accesso in finale e qualificazione olimpica . Le Oranje si impongono nei minuti conclusivi per 7 - 6: ...Entra nel vivo la seconda fase ad eliminazione diretta con la disputa dei quarti di finale: oggi, venerdì 12 gennaio, in Croazia, a Zagabria, agli Europei 2024 di pallanuoto maschile tornerà in acqua ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida - Il calendario completo dei quarti di finale Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Mont ...