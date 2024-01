Europei di Pattinaggio di Figura | Beccari-Guarise sono terzi provvisori nell’artistico

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Kaunas – Nella Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) si è aperta l’edizione 2024 dei Campionatididi. La giornata inaugurale è cominciata con il programma corto delle coppie di artistico. Lucrezia/Matteo(Fiamme Azzurre/Fiamme Oro) occupano la terza posizionea dopo aver stabilito il nuovo primato personale (67,05) grazie a una prestazione solida e convincente. Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) hanno chiuso il segmento di gara in quinta piazza (64,87), raccogliendo più di 31 punti sulle componenti del programma per la prima volta in carriera. I detentori del titolo Sara Conti/Niccolò Macii (Fiamme Azzurre)settimi (61,52), penalizzati da alcune sbavature su triplo twist, triplo rittberger ...

Nella prima giornata dei Campionatidiartistico in corso di svolgimento a Kaunas, in Lituania, la serata di mercoledì è stata dedicata al programma corto della gara del singolo maschile. Non è andata troppo bene per ...Si sono aperti a Kaunas, in Lituania, i Campionatidiartistico 2024. Sulla pista della Zalgiris Arena, uno dei templi del basket continentale, i rappresentanti della folta compagine azzurra (ben 11) cercheranno di confermare gli ...Le coppie italiane di Pattinaggio di FIGURA si presentano ai Campionati Europei 2024 in Lituania - Beccari/Guarise in terza posizione ...Kaunas – Nella Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) si è aperta l’edizione 2024 dei Campionati Europei di Pattinaggio di Figura. La giornata inaugurale è cominciata con il programma corto delle coppie ...