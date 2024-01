Europei di Pallanuoto | il Settebello con il Montenegro per gli ottavi di finale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Zagabria – Sarà ila sfidare l’Italia di Alessandro Campagna aglidiin corso in Croazia. Ilaffronterà allora gli storici avversari e lo farà per ottenere il pass per glididel Torneo. Alle 20,15 domani sera ci sarà l’ultimo dei quattro match in programma per il Girone B. Di seguito la nota di federnuoto.it Il commissario tecnico Alessandro Campagna si proietta al prossimo appuntamento, dopo aver analizzato a lungo la brutta sconfitta di lunedì con l’Ungheria campione del mondo a Fukuoka, che si è presentata a Zagabria con molti giovani fortissimi e di grande prospettiva. “La controprestazione con l’Ungheria e anche la bella partita con la Grecia devono essere accantonate perché adesso affronteremo un nuovo torneo a otto squadre, ...