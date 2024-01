Europei di Ciclismo | l’Inseguimento Femminile è campione

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Apeldoorn – Arrivano due splendide medaglie aglidisu Pista per l’Italia. E’ un oro quello vinto dal Teamnella finale della specialità ‘Inseguimento’ e con la Gran Bretagna, che si prende l’argento (4:15.950). Velocissime le Azzurre in gara e imprendibili hanno tagliato il traguardo con il tempo di 4:12.551. Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster vincono e scrivono la storia. E’ salito sul podio anche il quartetto maschile. Jonathan Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon e Davide Boscaro conquistano la medaglia di bronzo e si impongono si impongono sulla Germania coni l tempo di 3:49.974. Ma non solo. La giornata italiana in Olanda si chiude con l’oro splendido di Matteo Bianchi. L’Azzurro vince la finale nel KM (chilometro) ed è il primo italiano in assoluto a salire sul ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 19.59 E’ il primo oro per l’Italia nel km da fermo ... (oasport)

Italia subito protagonista aglidisu pista , in corso ad Apeldoorn (Olanda). Una rassegna iniziata con due medaglie per i quartetti azzurri nell'inseguimento e proseguita con la vittoria di Matteo Bianchi nel km da ...Si parla italiano in questa seconda serata di gare aglidi Apeeldoorn che aprono il 2024 delsu pista. E se le premesse sono queste, si può iniziare a sognare in vista dell'appuntamento più importante di quest'anno olimpico. A distanza di ...Ad Apeldoorn arriva il primo titolo per l’Italia grazie a Fidanza, Paternoster, Balsamo e Guazzini. Uomini: il quartetto è di bronzo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 19.14 Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster salgono sul gradino più alto de ...