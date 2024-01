Europee | Salvini “Non mi candido Lega ha tanti anche più in gamba di me”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) MILANO (ITALPRESS) – “No”, non mialle elezioni, “faccio il ministro delle Infrastrutture, il segretario della. Stiamo lavorando al Piano casa, dobbiamo sistemare le Motorizzazioni civili. Lahauomini e donne inpiù di me per raccogliere la fiducia degli italiani che sono convinto ci sarà”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MILANO - "No", non mi candido alle elezioni, "faccio il ministro delle Infrastrutture, il segretario della Lega. Stiamo lavorando al ... Matteo, intervenendo a "Dritto e rovescio" su ...MILANO - "No", non mi candido alle elezioni, "faccio il ministro delle Infrastrutture, il segretario della Lega. Stiamo lavorando al ... Matteo, intervenendo a "Dritto e rovescio" su ...MILANO (ITALPRESS) - "No", non mi candido alle elezioni europee, "faccio il ministro delle Infrastrutture, il segretario della Lega. Stiamo lavorando al Piano c ...Il leader della Lega è atteso domani a Palermo per un'altra udienza sul caso Open Arms. Smentito il vertice a Palazzo a Chigi sui candidati governatori per il centrodestra. Intanto la Lega propone di ...