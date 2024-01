Europee | Fratoianni | ' Vannacci si candiderebbe anche con noi? Altra trovata pubblicitaria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Signor generaleho letto in questi giorni su qualche giornale, e non senza sorpresa, che prenderebbe perfino in considerazione la possibilità di candidarsi con il nostro partito se glielo chiedessi. Immagino che sia la solitaper costruire un altro po' di notorietà, insomma una cosa poco seria alla quale lei forse è abituato e tuttavia non c'è alcuna possibilità al mondo che qualcuno dile possa chiedere di candidarsi con il nostro partito per le". Così Nicolain un video sui social replicando alle parole del generale‘potrei pensare alla candidatura allese me lo chiedessero Schlein o'. "Perché deve ...