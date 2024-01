Eurolega | Barcellona - Olympiacos 86 - 78 | gli highlights

L’Olimpia Milano vince per 86-90 sul Barcellona nel match valido per il turno di Eurolega . I milanesi fermano così una striscia di sedici vittorie ... (sportface)

Nella gara della 19ª giornata di Eurolega , il Barcellona vince nbsp; in rimonta il derby col Baskonia per 89 - 85. Guarda il Video con gli highlights ... (247.libero)

Nella 20esima giornata diil Barcelona batte l'Olympiacos 86 - 78 e aggancia la Virtus al secondo posto: guarda gli ...IL REGOLAMENTO CLASSIFICA2023/2024 Real Madrid (17V, 2P) Virtus Segafredo Bologna (14V, 5P) FC(13V, 6P) Fenerbahce Beko Istanbul (12V, 7P) Panathinaikos Atene (11V, 8P) ...Cade la Virtus in Eurolega (non accadeva dalla gara di Valencia dello scorso 21 dicembre). In trasferta a Belgrado (casa temporanea del Maccabi) passano gli israeliani 95-78. Nonostante i 24 punti di ...Battuta d'arresto per la Virtus Segafredo Bologna nel 20° turno di Eurolega 2023-2024. La formazione allenata da Luca Banchi cede al Maccabi Tel Aviv per 95-78 sul campo neutro dell'arena di Belgrado ...