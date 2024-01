Ester Palmieri uccisa da Igor Moser | la separazione | i 3 figli e l' omicidio nel fienile Chi era la coppia morta a Valfloriana

Femminicidio in Trentino. Un uomo, di 46 anni, ha ucciso la propria compagna, di 38 anni, in un'abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi tramite ... (ilmessaggero)

Femminicidio in Trentino. Un uomo, di 46 anni, ha ucciso la propria ex compagna, di 38 anni, in un'abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi ... (ilmessaggero)

Femminicidio in Trentino. Un uomo, di 46 anni, ha ucciso la propria ex compagna, di 38 anni, in un'abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi ... (ilmattino)

Ci sono solo rari post scritti nel profilo Facebook di, la 38enne uccisa con un fendente alla gola dall'ex compagno Igor Moser questa mattina a Valfloriana in provincia di Trento. ...La vittima del femminicidio avvenuto questa mattina in un appartamento a Montalbiano, frazione del comune di Valfloriana in Val di Fiemme in Trentino, èdi 37 anni . La donna era molto ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ...Un uomo di 46 anni, identificato come Igor Moser, ha commesso femminicidio uccidendo la sua compagna di 38 anni, Ester Palmieri, a Montalbiano, frazione di Valfloriana in Trentino. Successivamente, l' ...