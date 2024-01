Essere giornalisti a Gaza

Una nota firmata da tutti i presidenti degli Ordini regionali dei giornalisti per rilanciare e condividere la protesta contro la legge bavaglio . È ... (ilfattoquotidiano)

“Questo emendamento che ho presentato è stato considerato un bavaglio ma non lo è. Si potranno continuare a dare le notizie sulla custodia ... (ilfattoquotidiano)

Dal 28 gennaio al 4 febbraio 2024 per sette notti con la possibilità di anticipare o di prolungare il soggiorno. (ilgiornale)

Dal 28 gennaio al 4 febbraio 2024 per sette notti con la possibilità di anticipare o di prolungare il soggiorno. (ilgiornale)

Israele accusa alcuni giornalisti freelance di essere complici di Hamas

Reuters, Ap, Cnn e New York Times hanno rilasciato dichiarazioni affermando che non erano stati presi accordi in anticipo con nessuno dei ... (internazionale)