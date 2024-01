Eriksson | “Sono malato | mi resta un anno Non ci penso” Firenze lo chiamava “Sven-Go” Allenava Baggio e Borgonovo

(Di giovedì 11 gennaio 2024), allenatore viole per due stagioni: "Ho una malattia grave. Mida vivere nel migliore dei casi un, nel peggiore molto meno. Impossibile dirlo con esattezza, quindi è meglio non pensarci". L'articolo proviene daPost.

Sven - Goran, con la vittoria dello Scudetto nel 2000, è entrato per sempre nella storia della Lazio. ... cistati i tifosi laziali e il club . Nella stessa intervista, ha parlato anche ...... allo scoccare delle 16 ora dell'Arabia Saudita,obbligati a fermarsi in un bivacco prima di ... RISULTATI PARZIALI Nonostante tre piloti siano già arrivati al sesto bivacco (, Al Attiyah e ...Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio ... È stata una vita fantastica in Italia. Mi sono divertito molto. Ma un giorno ho ricevuto una telefonata dall’Inghilterra e ho preso la mia decisione.Sven-Goran Eriksson, con la vittoria dello Scudetto nel 2000, è entrato per sempre nella storia della Lazio. Non a caso tra i primi a esprimere vicinanza all'allenatore svedese dopo l'annuncio della ...