Eriksson | il dramma | “Ho un cancro terminale | mi resta un anno di vita”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L'ex allenatore di Roma, Lazio e dell'Inghilterra: "Ero completamente sano, poi un giorno sono collassato e sono finito in ospedale. Ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore" Sven Goranin fin di. L'ex allenatore di Roma, Lazio e ex ct dell'Inghilterra ha rivelato che gli è stato

ha portato il Benfica a vincere tre titoli nella massima serie portoghese e un secondo posto in Coppa dei Campioni prima di guidare la Lazio al secondo e più recente trionfo in Serie A nel ...ha raccontato poi come se ne è accorto: "Ero completamente sano, poi un giorno sono collassato e sono finito in ospedale. Dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che ...Ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore" L'ex allenatore di Roma, Lazio e dell'Inghilterra Sven-Göran Eriksson ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro terminale e, ...Ai microfoni dell'emittente radiofonica svedese P1 il tecnico della Lazio del secondo scudetto Sven Goran Eriksson ha rivelato di essere affetto da un cancro allo stadio terminale. “Potrei avere meno ...