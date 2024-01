Eriksson e il tumore al pancreas | il cancro che ha ucciso Vialli un anno fa

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – L'ex allenatore di Sampdoria, Roma e Lazio ed ex ct dell'Inghilterra Sven Goranha confessato alla radio svedese P1 di avere unalinoperabile e di avere undi vita. Lo stessoche ha portato via unfa Gianluca, mentre Sinisa Mihajlovic è morto per un

Dopo un consulto ho scoperto di avere avuto un ictus e che avevo già un tumore. Mi resta al massimo un anno di vita". Questa la scioccante rivelazione di Sven-Göran Eriksson, alla radio svedese P1. 'Tutti capiscono che ho una malattia che non è buona, e tutti immaginano che sia un cancro e lo è', dice, precisando di avere un tumore inoperabile al pancreas e che gli resterebbe da vivere al massimo un anno. "Devo lottare il più a lungo possibile". L'ex ct svedese Sven-Göran Eriksson ha un cancro in fase terminale. A rivelarlo, in un'intervista con l'emittente radiofonica svedese P1, è lo stesso ex allenatore. Il 75enne che ha dedicato la sua vita al calcio, ha raccontato di aver avuto un collasso improvviso mentre faceva una corsa di cinque chilometri. "Dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto un ictus e che avevo già un tumore."