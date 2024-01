ERA RIGORE?! MILAN-ATALANTA 1-2 | SCONFITTA DA CRETINI | FISCHI E A CASA!

Ma la verità è che la partita è cambiata per unche non c'(quello concesso per il contatto Jimenez - Miranchuk )". Quindi un altro episodio nel finale con il Milan che ha invocato un ...L'Atalanta ha reclamato unnella prima frazione per una spinta su De Roon. "L'episodio per ... noi abbiamo una storia con lui e con Valeri cheal Var. Ma io a fine di ogni partita azzero e ...Pioli: "La partita è cambiata con un rigore che non c'era" Il commento a caldo di Pioli, a margine dall'eliminazione dalla Coppa Italia: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, andando in vantaggio ...Dovevamo difendere molto meglio, ma la partita è cambiata dopo il rigore che non c’era”. “è difficile commentare il VAR. a rivedere così l’ultimo fallo, mi fa strano che l’arbitro non sia stato ...