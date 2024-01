EO4Security | ecco gli algoritmi “spaziali” per monitorare i crimini ambientali

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) E’ diventato operativo, un progetto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) guidato da e-GEOS – una società costituita da Asi (20%) e Telespazio (80%) del gruppo Leonardo – che ha l’obiettivo die attivita’ illegali. Con, in particolare, saranno sviluppatiall’avanguardia, con le relative piattaforme applicative, per fornire strumenti in grado di offrire tempestivamente informazioni su possibili violazioni delle normative, ad esempio nel caso di estrazioni minerarie illegali. In un mondo in cui i reatistanno crescendo significativamente,rappresenta un progetto di grande importanza poiche’ permette di comprendere l’impatto che attivita’ di ...