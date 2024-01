Ennesimo caso di femminicidio | uccide la moglie e poi si toglie la vita

(Di giovedì 11 gennaio 2024)diche si verifica nel nostro Paese,lae poi sila: indagini in corso Un 2024 ancora di sangue per quanto riguarda le vicende di. Purtroppo, proprio negli ultimi minuti, c’è da segnalare l’che sconvolge il nostro Paese. Un’altra tragedia. Questa volta arriva da Valfloriana (provincia di Trento) dove una donna è stata uccisa dal suo compagno. La vittima aveva 37 anni. Non è stato reso noto con quale oggetto abbia tolto laalla donna. Da quello che si sa, però, è che adrla è stato il marito di 45 anni.diin Italia ...

Laporta si è fabbricato l’alibi per il caso Negreira, per la presunta corruzione di arbitri. È tutta colpa del madridismo sociologico. Il caso ... (ilnapolista)

In FdI è esploso un nuovo caso , che sfiora ancora una volta il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Alla festa di Capodanno in cui era ... (affaritaliani)

Si tratta dell'successo per un prototipo che continua a operare senza particolari problemi ... ma i suoi due droni potrebbero estendere le sue potenzialità in modo sostanziale, specie nel...Secondo suicidio in meno di una settimana nel carcere di Padova e terzo dall'inizio dell'anno dopo ildi Ancona . "Apprendiamo dell'suicidio in carcere, il secondo dall'inizio del 2024. Prima Matteo , 23 anni, con una patologia psichiatrica, poi Stefano di 27 anni. Stefano era inserito ..."Siamo ancora una volta davanti ad un esempio di pessima gestione dei cantieri da parte di Apes e della Giunta Conti dopo il caso di Sant'Ermete". Parla di "annunci e mancati lavori" il capogruppo di ...