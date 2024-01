Emergenza climatica | sabato al Giordani di Caserta il candidato al Nobel prof Nicola Scafetta

Al via 911 5 e 911 Lone Star 3. Le due serie action tornano in onda su Rai2 con le rispettive nuove stagioni. Entrambe le serie sono state create da ... (optimagazine)

Ma ormai la crisisi intreccia con altre crisi e con molte dimensioni della nostra vita". ...la redazione decide di accendere i riflettori proprio sulle malattie messe in ombra dall'...L', in particolare la siccità, mettono a dura prova le coltivazioni. Nel Cuneese quali sono le più colpite "La mancanza di acqua è il fattore che ha condizionato di più produzioni ...Performance climatiche: l'Italia al 44esimo posto perde 15 posizioni. La causa Rallenta la riduzione delle emissioni e inadeguata la politica climatica.ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie. Dopo l’all ...