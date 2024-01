Elodie in montagna con Barbara Berlusconi | l’amicizia che non ti aspetti

Le foto parlano chiaro la cantante e l'imprenditrice, con i rispettivi compagni, hanno trascorso qualche giorno in alta quota tutti ...Ieri la vecchia me mi ha fatto 11 chilometri per salire su unacon la neve. Fino a qualche ... approfondimento I migliori album del 2023, da Anzovino a Emma, daa Fulminacci I DESIDERI E ...Iannone ed Elodie si sono presi alcuni giorni di riposo dopo un periodo piuttosto intenso per la cantante di “Fari spenti”, protagonista di alcuni concerti che hanno fatto il tutto esaurito dimostrand ...Elodie beccata in vacanza ad alta quota a St. Moritz: ecco le foto della coppia che nessuno si aspettava di vedere insieme ...