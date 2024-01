Elmas | dopo 20 giorni va ancora sostituito L’ultimo nome è Barak

(Di giovedì 11 gennaio 2024) . La Fiorentina vuole sei milioni. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Nelle difficoltà di questo gennaio, Mauro Meluso, il diesse, ha lanciato una proposta a costi contenuti: Antonin(29 anni) è stato suo centrocampista al Lecce, faceva il terzo del 4-23-1, e dunque avrebbe la natura per andare a coprire il vuoto che ha lasciato. La Fiorentina ci sta ma a certe condizioni: ad esempio, prestito con obbligo di riscatto; Adl invoca il diritto. Con sei milioni si può concludere, forse persino in giornata, perché troppo tempo è già volato via. Però intanto nel vasto orizzonte rimane Kouadio Koné (23 a maggio) che al Borussia Mönchengladbach viene pagato secondo abitudini e possibilità tedesche (4 milioni o giù di lì) e che dunque un po’ fa impallidire il Napoli. Eal Gladbach è stato chiesto il ...

