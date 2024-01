Elisa Wong è Lin Wang in Doc 3 | scopriamo la sua storia e la sua vita privata

Ci saranno poi gli ingressi di Laura Cravedi (Martina Cravelli),(Lin Wang) e Aurora Peres (Barbara). Il regista e dove è girato Doc Le scene della serie Doc - Nelle tue mani sono girate a ...Certo, non mancano le nuove entrate: Giacomo Giorgio , Laura Cravedi ed. Certo è, la centralità di Doc 3 , in onda su Rai 1 dall'11 gennaio (e disponibile su Rai Play), è il ruolo del ...Biografia di Laura Cravedi che interpreta una specializzanda in Doc-Nelle tue mani 3 Stasera andrà in onda la prima puntata di Doc-Nelle tue mani 3 con ...Il lavoro del medico (e dell'attore), il workaholism e un'importante rivelazione: la terza stagione di Doc raccontata da Luca Argentero, Sara Lazzaro, Matilde Gioli, e da Pierpalo Spollon e Giacomo Gi ...