Elicottero tocca i fili dell’alta tensione | atterraggio di emergenza nel sud pontino

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 E’ stato costretto ad undiil pilota di undell’Aeronautica militare ieri sera a Santi Cosma e Damiano. Come riportato dai colleghi del Messaggero, erano due i velivoli in volo nella zona quando, ad un certo punto, uno dei due hato iriuscendo ad atterrare nei pressi del campo sportivo nella frazione di Cerri Aprano sull’Ausente intorno alle 18.30. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto. A rimanere tranciati dal contatto con l’i cavi della dorsale nazionale di trasporto dell’energia elettrica gestita da Terna. Lo stesso gestore è intervenuto con prontezza riuscendo a fornire una rete ...

...è invece caduto rovinosamente il campione austriaco Marco Schwarz che è stato portato in... Il 29 dicembre a Bormioal superG con Paris che cercherà di rifarsi. A Lienz invece ci sarà ...... è caduto rovinosamente il campione austriaco Marco Schwarz che è stato portato inall'... Domanial superG, con Paris che cercherà di rifarsi. Calcio, basket, pallavolo, rugby, ...Atterraggio di emergenza per un elicottero dell'Aeronautica militare ieri sera a Santi ... Da una prima ricostruzione uno dei due velivoli che erano in volo sulla zona ha toccato i fili dell'alta ...Sparatoria in una scuola superiore di Perry, nell'Iowa, a nordovest della capitale Des Moines. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti - continua ...