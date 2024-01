Elezioni Sardegna | Solinas | “Mia rinuncia? Nulla di stabilito | decide il partito”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La risposta all'Adnkronos dopo i rumors che nelle ultime ore parlano di un passo indietro sulla candidatura a governatore a causa delle tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia, che punta su Truzzu "Una miaalla candidatura in" per leregionali 2024? Al momento "non c'è ancoradi, ci saranno alcuni

(Adnkronos) – "Una mia rinuncia alla candidatura in Sardegna " per le Elezioni regionali 2024? Al momento "non c'è ancora Nulla di stabilito , ci ... (periodicodaily)

Continua il 'braccio di ferro' tra Lega e Fratelli d'Italia sulleregionali in, ma il vicepresidente della Camera ed esponente Fdi Fabio Rampelli si dice fiducioso per un'intesa nella maggioranza, confidando in un 'accordo di buonsenso' tra i ......per vincere lee garantire un governo di svolta alla nostra terra Se davvero intende costruire una prospettiva politica diversa per l'oggi e per il domani, che metta al centro la, ...CAGLIARI. "Dopo questi anni di devastazione sociale ed economica della Sardegna, a causa del malgoverno della peggiore giunta della storia isolana, il popolo sardo si aspettava che le forze democratic ..."Una mia rinuncia alla candidatura in Sardegna" per le elezioni regionali 2024 Al momento "non c'è ancora nulla di stabilito, ci saranno alcuni passaggi del partito sardo d'Azione-Salvini premier, ...