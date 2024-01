Elezioni regionali | tensione Lega-FdI | sulla Sardegna è muro contro muro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il Carroccio insiste su Solinas, ma il partito di Giorgia Meloni tira dritto su Truzzu e sabato ufficializzerà la candidatura Continua iltra Matteo Salvini e Giorgia Meloni sullein. La, infatti, insiste per la conferma di Christian Solinas alla presidenza della Regione mentre Fratelli d'Italia punta su

Le Elezioni in Sardegna si avvicinano e Renato Soru , ex presidente, correrà da solo e senza l'appoggio di Pd e M5s, che hanno candidato Alessandra ... (247.libero)

In merito alle prossime Elezioni regionali che si verificheranno in Sardegna sono arrivate le considerazioni da parte di uno dei candidati, Renato ... (notizie)

"Ipotesi inesistente". Così un big di Fdi, parlando all'Adnkronos, stronca con forza la corsa del governatore uscente Christian Solinas in Sardegna , ... (affaritaliani)

Cresce ancora la tensione all’interno del governo ad appena una settimana dal deposito dei simboli in vista delle prossime Elezioni Regionali in ... (thesocialpost)

Un rebus da risolvere anche in alcune grandi città chiamate a scegliere i nuovi sindaci nel 2024 Se Sparta piange, Atene non ride. Al centrodestra ... (sbircialanotizia)

Meglio intanto concentrarsi sullee rinviare il più possibile il vertice sulle europee. ...è che né Salvini né tantomeno Tajani faranno saltare il tavolo della maggioranza e andare a...Invece al primo stormir di fronde, cioèma anche europee, stanno esplodendo problemi e dissidi, tanto che Meloni, in quanto leader maximo di FdI, si ritrova sotto assedio. Il bello ...RECANATI - Da una parte la sfida politica per cambiare Recanati e portare il centrodestra unito al governo della città leopardiana, dall’altra l’impegno nell’azienda ...Le spine del centrodestra. Chi l'avrebbe detto Uscita trionfalmente dalle elezioni politiche, la coalizione sembrava destinata a cementarsi, anche in virtù della responsabile guida del governo da par ...